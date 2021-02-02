Утвержден устав Агентства Азербайджана по разминированию

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об обеспечении деятельности Агентства Азербайджана по разминированию.

Указом в целях выполнения Указа Президента Азербайджана "О создании Агентства Азербайджанской Республики по разминированию" № 1251 от 15 января 2021 года:

– утверждается Устав Агентства Азербайджанской Республики по разминированию;

– определяется, что уставной фонд Агентства формируется за счет государственного имущества, переданного на его баланс.

Кабинету министров Азербайджана поручено:

– оценив государственное имущество, переданное на баланс Агентства, представить Президенту Азербайджана в двухмесячный срок с даты государственной регистрации Агентства предложения для их учета в уставном фонде;

– в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана проект Закона Азербайджанской Республики "О деятельности по разминированию" с учетом международного опыта;

– решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.