Утвержден устав Агентства Азербайджана по разминированию
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об обеспечении деятельности Агентства Азербайджана по разминированию.
Указом в целях выполнения Указа Президента Азербайджана "О создании Агентства Азербайджанской Республики по разминированию" № 1251 от 15 января 2021 года:
– утверждается Устав Агентства Азербайджанской Республики по разминированию;
– определяется, что уставной фонд Агентства формируется за счет государственного имущества, переданного на его баланс.
Кабинету министров Азербайджана поручено:
– оценив государственное имущество, переданное на баланс Агентства, представить Президенту Азербайджана в двухмесячный срок с даты государственной регистрации Агентства предложения для их учета в уставном фонде;
– в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана проект Закона Азербайджанской Республики "О деятельности по разминированию" с учетом международного опыта;
– решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.