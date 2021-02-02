БАКУ /Trend/ - Определена форма управления Агентством Азербайджана по разминированию.

Как передает во вторник Trend, форма управления отражена в "Уставе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию", утвержденном Указом Президента Азербайджана.

Согласно уставу, в своей деятельности и управлении Агентство будет применять передовые стандарты корпоративного управления. Руководящим органом, осуществляющим управление и контроль над Агентством, является Правление, которое состоит из трех членов – назначаемых и освобождаемых от должности Президентом Азербайджанской Республики председателя Правления и его двух заместителей.

В случае временного отсутствия председателя Правления его полномочия будет исполнять один из заместителей, назначаемый председателем Правления.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)