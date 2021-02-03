Азербайджан мультикультуральная страна и все памятники на ее территории охраняются на государственном уровне - МИД
БАКУ /Trend/ - Все памятники в Карабахе принадлежат историческому, культурному и религиозному наследию азербайджанского народа. Азербайджан мультикультуральная страна и все памятники на ее территории охраняются на государственном уровне.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана на совместное обращение делегации Европарламента в комитетах парламентского партнерства по странам Южного Кавказа, сообщает в среду Trend.
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Азербайджан мультикультуральная страна и все памятники на ее территории охраняются на государственном уровне - МИД
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