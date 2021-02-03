Азербайджан мультикультуральная страна и все памятники на ее территории охраняются на государственном уровне – МИД (версия 2)

(первая версия в 14:21)

БАКУ /Trend/ - Все памятники в Карабахе принадлежат историческому, культурному и религиозному наследию азербайджанского народа. Азербайджан мультикультуральная страна и все памятники на ее территории охраняются на государственном уровне.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана на совместное обращение делегации Европарламента в комитетах парламентского партнерства по странам Южного Кавказа, сообщает в среду Trend.

«Несмотря на то, что члены Европарламента, председатель делегации в ЕС и комитетах парламентского партнерства по странам Южного Кавказа Марина Кальюранд, постоянный докладчик Европарламента по Армении Андрей Ковачев и постоянный докладчик по Азербайджану Елена Зовко выступили с совместным обращением «Необходимость продолжения переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта» выступили с позиции обеспечения мира и благополучия в регионе на основании фундаментальных принципов международного права, видно, что члены Европарламента не полностью проинформированы о текущей ситуации, существующей в регионе. В первую очередь, хотелось бы довести до внимания членов Европарламента, что армяно-азербайджанскому конфликту, к которому годами призывали резолюции самого Европарламента на основании принципов международного права, а также резолюции СБ ООН, положен конец, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и в одиночку выполнил соответствующие резолюции СБ ООН от 1993 года.