Азербайджан – мультикультуральная страна, и все памятники на ее территории охраняются на государственном уровне – МИД (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Все памятники в Карабахе принадлежат историческому, культурному и религиозному наследию азербайджанского народа. Азербайджан – мультикультуральная страна, и все памятники на ее территории охраняются на государственном уровне.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана в связи с совместным обращением делегации Европарламента в комитетах парламентского партнерства по странам Южного Кавказа, сообщает в среду Trend.

«Несмотря на то, что члены Европарламента, председатель делегации в ЕС и комитетах парламентского партнерства по странам Южного Кавказа Марина Кальюранд, постоянный докладчик Европарламента по Армении Андрей Ковачев и постоянный докладчик по Азербайджану Елена Зовко выступили с совместным обращением «Необходимость продолжения переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта» с позиции обеспечения мира и благополучия в регионе на основании фундаментальных принципов международного права, заметно, что члены Европарламента не полностью проинформированы о текущей ситуации в регионе.

В первую очередь, хотелось бы довести до внимания членов Европарламента, что армяно-азербайджанскому конфликту, к решению которого на основании принципов международного права годами призывали резолюции самого Европарламента, а также Совета Безопасности ООН, положен конец. Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, в одиночку выполнив соответствующие резолюции СБ ООН от 1993 года. Иными словами, Азербайджан руководствовался принципами неприкосновенности границ и территориальной целостности государств Хельсинкского заключительного акта, на который ссылаются члены Европарламента и составляющего основу межгосударственных отношений.

После подписания 10 ноября 2020 года трехсторонней декларации в регионе сложилась новая реальность. Отрадно, что члены Европарламента отмечают, что эта декларация способствовала обеспечению стабильности в регионе. Потому что для обеспечения мира и безопасности на этом этапе, а также для создания доверия между сторонами важно именно выполнение трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года и принятие соответствующих шагов в этом направлении».

Отмечается, что азербайджанская сторона предпринимает все необходимые шаги для выполнения трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года, в том числе в сфере решения гуманитарных вопросов. Однако приверженность Армении этой декларации, подписанной и армянской стороной, вызывает вопросы: «Было бы хорошо, если бы члены Европарламента задали вопрос армянской стороне – почему спустя 20 дней после совместной декларации о прекращении боевых действий она отправила на азербайджанские территории диверсионную группу. Возможно, тогда члены Европарламента поняли бы, что армянские военнослужащие, о которых идет речь, вовсе не военнопленные, а члены диверсионной террористической группы, преднамеренно и целенаправленно отправленной на территорию Азербайджана после объявления перемирия. В целом, отправка Арменией военных на территорию Азербайджана для совершения терактов после объявления прекращения огня наглядно демонстрирует ее неуважение к европейским ценностям и основополагающим принципам Восточного партнерства, участником которого эта страна является».