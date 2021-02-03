Азербайджан – мультикультуральная страна, и все памятники на ее территории охраняются на государственном уровне – МИД (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Все памятники в Карабахе принадлежат историческому, культурному и религиозному наследию азербайджанского народа. Азербайджан – мультикультуральная страна, и все памятники на ее территории охраняются на государственном уровне.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана в связи с совместным обращением делегации Европарламента в комитетах парламентского партнерства по странам Южного Кавказа, сообщает в среду Trend.

«Несмотря на то, что члены Европарламента, председатель делегации в ЕС и комитетах парламентского партнерства по странам Южного Кавказа Марина Кальюранд, постоянный докладчик Европарламента по Армении Андрей Ковачев и постоянный докладчик по Азербайджану Елена Зовко выступили с совместным обращением «Необходимость продолжения переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта» с позиции обеспечения мира и благополучия в регионе на основании фундаментальных принципов международного права, заметно, что члены Европарламента не полностью проинформированы о текущей ситуации в регионе.

В первую очередь, хотелось бы довести до внимания членов Европарламента, что армяно-азербайджанскому конфликту, к решению которого на основании принципов международного права годами призывали резолюции самого Европарламента, а также Совета Безопасности ООН, положен конец. Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, в одиночку выполнив соответствующие резолюции СБ ООН от 1993 года. Иными словами, Азербайджан руководствовался принципами неприкосновенности границ и территориальной целостности государств Хельсинкского заключительного акта, на который ссылаются члены Европарламента и составляющего основу межгосударственных отношений.

После подписания 10 ноября 2020 года трехсторонней декларации в регионе сложилась новая реальность. Отрадно, что члены Европарламента отмечают, что эта декларация способствовала обеспечению стабильности в регионе. Потому что для обеспечения мира и безопасности на этом этапе, а также для создания доверия между сторонами важно именно выполнение трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года и принятие соответствующих шагов в этом направлении».

Отмечается, что азербайджанская сторона предпринимает все необходимые шаги для выполнения трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года, в том числе в сфере решения гуманитарных вопросов. Однако приверженность Армении этой декларации, подписанной и армянской стороной, вызывает вопросы: «Было бы хорошо, если бы члены Европарламента задали вопрос армянской стороне – почему спустя 20 дней после совместной декларации о прекращении боевых действий она отправила на азербайджанские территории диверсионную группу. Возможно, тогда члены Европарламента поняли бы, что армянские военнослужащие, о которых идет речь, вовсе не военнопленные, а члены диверсионной террористической группы, преднамеренно и целенаправленно отправленной на территорию Азербайджана после объявления перемирия. В целом, отправка Арменией военных на территорию Азербайджана для совершения терактов после объявления прекращения огня наглядно демонстрирует ее неуважение к европейским ценностям и основополагающим принципам Восточного партнерства, участником которого эта страна является».

По вопросу культурного наследия доводится до сведения, что членам Европарламента должно быть хорошо известны последствия незаконной деятельности армянской стороны на находящихся десятилетиями под оккупацией территориях Азербайджана, в результате которой было уничтожено практически все историческое, культурное и религиозное наследие. Таким образом, армянами осуществлялась приравненная к военным преступлениям деятельность, связанная с разрушением, разграблением и изменением происхождения указанных памятников. Подчеркивается, что хотя данный вопрос постоянно поднимался Азербайджаном на международных платформах, в том числе в ходе контактов с институтами Европейского союза, вызывает сожаление тот факт, что члены Европарламента до сих пор не сделали ни одного заявления по этому поводу.

«Хотелось бы довести до внимания членов Европарламента, что все памятники в Карабахе принадлежат историческому, культурному и религиозному наследию азербайджанского народа. Азербайджан – мультикультуральная страна, и все памятники на ее территории охраняются на государственном уровне. Охрана богатого наследия Азербайджана и дальше будет обеспечена на высоком уровне, в том числе, будут проведены работы по восстановлению, ремонту и реконструкции памятников на освобожденных территориях».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)