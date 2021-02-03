Президент Ильхам Алиев: Сейчас - новая страница нашей истории

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Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем итальянской компании Maire Tecnimont Group Фабрицио Ди Амато в формате видеоконференции.

«Азербайджан примет все необходимые меры для восстановления жизни на освобожденных территориях. Это будет нелегко, потому что все уничтожено. Побывав на освобожденных от оккупации территориях, мы можем увидеть, что все разрушено. Все здания, заводы, исторические памятники, социальная инфраструктура разрушены до основания. Таким образом, нам придется все начинать с нуля. Поэтому, конечно, нам понадобятся хорошие партнеры по этому направлению деятельности. Конечно, ваша деятельность в Азербайджане и реализуемые проекты помогут добиться роста в неэнергетическом секторе промышленности. Кстати, могу вам сказать, что, несмотря на пандемию и прошлогодний экономический спад в Азербайджане – он составил 4,3 процента, - наша неэнергетическая промышленность выросла на 12,5 процента. Это – истинное проявление программы индустриализации, и сотрудничество с такими ведущими международными компаниями, как Maire Tecnimont, конечно, помогло нам и будет помогать в будущем»,- сказал глава государства.