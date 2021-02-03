Президент Ильхам Алиев: Работа над вопросом, связанным с созданием Итальяно-азербайджанского университета, уже началась

БАКУ/Trend/ - Работа над вопросом, связанным с созданием Итальяно-азербайджанского университета, уже началась.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем итальянской компании Maire Tecnimont Group Фабрицио Ди Амато в формате видеоконференции.

«Хочу отметить еще один вопрос относительно наших планов. Уверен, что вам известно об этом. Но работа в данном направлении идет. Этот вопрос связан с учреждением в Баку Итальяно-азербайджанского университета. Мы уже выделили место. Работа над вопросом, связанным с созданием университета, уже началась. Этот вопрос также согласован на уровне правительств. Надеюсь, что при напряженной работе мы сможем в нынешнем году приступить к этой работе, потому что это станет хорошим показателем нашей дружбы, а также очень важно для подготовки и обучения молодых азербайджанцев по специальностям, необходимым в будущем для нашей экономики, чтобы мы могли управлять данными предприятиями, отраслями промышленности. Это также будет способствовать укреплению тесных дружественных связей между нашими странами. Желаю вам успехов и рад видеть вас в Баку. Надеюсь, что в следующий раз мы встретимся лицом к лицу, а не посредством видеоконференции»,- сказал глава государства.