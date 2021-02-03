Президент Ильхам Алиев: В трудные времена нашей истории, пережитые в прошлом году, мы стали свидетелями солидарности итальянского народа с нами

БАКУ/Trend/- В трудные времена нашей истории, пережитые в прошлом году, мы стали свидетелями солидарности итальянского народа с нами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем итальянской компании Maire Tecnimont Group Фабрицио Ди Амато в формате видеоконференции.

«Хочу отметить успешное развитие отношений между Италией и Азербайджаном. Это еще раз показал мой прошлогодний государственный визит в Вашу страну, я помню наши встречи и обсуждения с руководящими лицами и бизнес-общиной. Мы всегда держим слово и выполняем все договоренности. В то же время в трудные времена нашей истории, пережитые в прошлом году, мы стали свидетелями солидарности итальянского народа с нами. Мы стали свидетелями объективного подхода итальянских медиа к данному вопросу и увидели также, что превратили в реальность подписанные и отмеченные вопросы. Потому что Италия и Азербайджан - стратегические партнеры. Подписан документ о стратегическом партнерстве, и реальность также показывает, что мы являемся стратегическими партнерами»,- сказал глава государства.