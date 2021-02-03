Президент Ильхам Алиев: Нам понадобятся хорошие партнеры по восстановлению освобожденных территорий

БАКУ/Trend/- Сейчас - новая страница нашей истории. Азербайджан примет все необходимые меры для восстановления жизни на освобожденных территориях. Это будет нелегко, потому что все уничтожено. Побывав на освобожденных от оккупации территориях, мы можем увидеть, что все разрушено. Все здания, заводы, исторические памятники, социальная инфраструктура разрушены до основания. Таким образом, нам придется все начинать с нуля. Поэтому, конечно, нам понадобятся хорошие партнеры по этому направлению деятельности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем итальянской компании Maire Tecnimont Group Фабрицио Ди Амато в формате видеоконференции.

«Конечно, ваша деятельность в Азербайджане и реализуемые проекты помогут добиться роста в неэнергетическом секторе промышленности. Кстати, могу вам сказать, что, несмотря на пандемию и прошлогодний экономический спад в Азербайджане – он составил 4,3 процента, - наша неэнергетическая промышленность выросла на 12,5 процента. Это – истинное проявление программы индустриализации, и сотрудничество с такими ведущими международными компаниями, как Maire Tecnimont, конечно, помогло нам и будет помогать в будущем.

Я посмотрел информацию о вашей деятельности в Азербайджане и, конечно, помню также церемонию открытия в Сумгайыте. В то время Президент господин Маттарелла вместе со мной принял участие в этом важном, знаменательном событии. В целом, ваша компания привлечена в Азербайджане к проектам, стоимость которых превышает 1,6 миллиарда евро, считаю, что это так и продолжится, потому что вы уже доказали преданность нашей стране. Ваши слова о числе местных граждан, занятых в вашей деятельности, демонстрируют вашу преданность и долгосрочную стратегию в Азербайджане. Потому что если бы вы не планировали осуществлять здесь долгосрочную деятельность, то не сделали бы этого. На первых порах работали только итальянцы, сейчас число местных кадров превышает 70 процентов. Таким образом, вы внесли вклад в обучение, и это тоже очень важно»,- сказал глава государства.