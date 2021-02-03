Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Шри-Ланки
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил Президенту Шри-Ланки Готабаю Раджапаксе поздравительное письмо.
Как передает Trend, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От имени народа Азербайджана и от себя лично передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка – Дня независимости.
Верю, что дружественные связи между Азербайджаном и Шри-Ланкой будут еще больше развиваться, продолжится наше плодотворное сотрудничество в рамках многосторонних институтов, включая Движение неприсоединения.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а дружественному народу Шри-Ланки – спокойствия и благосостояния".
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