Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Шри-Ланки

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил Президенту Шри-Ланки Готабаю Раджапаксе поздравительное письмо.

Как передает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От имени народа Азербайджана и от себя лично передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка – Дня независимости.

Верю, что дружественные связи между Азербайджаном и Шри-Ланкой будут еще больше развиваться, продолжится наше плодотворное сотрудничество в рамках многосторонних институтов, включая Движение неприсоединения.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а дружественному народу Шри-Ланки – спокойствия и благосостояния".