Действия ЮНЕСКО создают впечатление, что христианские памятники важнее мусульманских и еврейских – мнение

БАКУ /Trend/ - Действия ЮНЕСКО создают впечатление, что христианские памятники важнее мусульманских и еврейских.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Jewish Press, заявил политолог, специализирующийся на израильско-азербайджанских отношениях, глава Дома Азербайджана в Израиле Арье Гут.

По словам Гута, ЮНЕСКО не интересуют азербайджанские мечети в Карабахском регионе, которые власти Армении превратили в конюшни и хлева для свиней и коров.

В то же время политолог отметил, что при отсутствии оснований некоторые представители, в том числе и руководство ЮНЕСКО, выражали сильное беспокойство о судьбе христианских памятников на землях, освобожденных Азербайджаном, притом что Азербайджан, будучи многокультурной и толерантной страной, обеспечивает защиту всех культурных и религиозных памятников на своей территории – мусульманских, еврейских или христианских.

Гут сообщил, что был подготовлен ряд отчетов об оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона: «Например, в 2007 году была подготовлена ​​и передана в ЮНЕСКО книга «Война против Азербайджана – нападение на культурное наследие». В ней содержится список культурных и религиозных памятников, разрушенных Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, с подробной информацией об их преднамеренной арменизации и представлением албанских церквей как армянских. Однако адекватной реакции со стороны ЮНЕСКО не последовало».

По мнению политолога, миссия, учрежденная ЮНЕСКО и некоторыми странами после победы Азербайджана, вызывает ряд вопросов: «Почему ЮНЕСКО не направляла миссию раньше? Почему ЮНЕСКО не отреагировала, когда были разрушены мечети на оккупированных территориях Азербайджана, когда в них содержались свиньи и коровы?»

«Реакция ЮНЕСКО создает впечатление, что христианские памятники важнее мусульманских и еврейских», – подчеркнул Гут. «Это указывает на то, что хотя все религиозные и культурные памятники, независимо от их принадлежности, должны быть защищены, ЮНЕСКО и некоторые политические круги открыто проявляют дискриминацию по религиозному признаку. Все это яркий пример политического лицемерия и двойных стандартов. Очевидно, что новая реальность, сложившаяся в регионе Южного Кавказа в результате победы Азербайджана, беспокоит многих, и они не могут с этим смириться».

«ЮНЕСКО – межправительственная организация, которая должна осуществлять свою деятельность в соответствии со своим мандатом беспристрастно и объективно. Должностные лица ЮНЕСКО не должны продвигать национальную повестку дня государств, гражданами которых они являются, чтобы эта организация не превращалась в инструмент политического влияния той или иной страны. Это наносит ощутимый удар по имиджу и независимости этого учреждения. Защита культурного наследия – это универсальная обязанность человека, и ее не следует использовать в политических целях. Позиция Азербайджана справедлива и неизменна. То есть Азербайджан никогда не выступал против организации миссии ЮНЕСКО. Когда позволят условия безопасности, между Азербайджаном и ЮНЕСКО следует согласовать четкий мандат и состав миссии. Необходимо уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана», – заявляет Арье Гут.

Политолог добавил, что Министерство культуры Азербайджана в настоящее время готовит отчет о состоянии всех полностью разграбленных и уничтоженных в течение 28 лет армянской оккупации объектов культурного наследия в Нагорно-Карабахском регионе, который является международно признанной территорией Азербайджана. Баку планирует передать его в ЮНЕСКО, чтобы Армения была вынуждена ответить за свои действия.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Надир Насиров)