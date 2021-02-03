Карабахский город-призрак Агдам ждет своего возрождения – французский портал Atlantico

БАКУ /Trend/ - На французском портале Atlantico опубликована статья под названием "Карабахский город-призрак Агдам ждет своего возрождения".

Как передает в среду Trend, в статье говорится, что во время Первой карабахской войны многие города и села региона попали под контроль армян, которые пытались осуществить мечту о "великой Армении". В результате войны 800 тысяч азербайджанцев были изгнаны с родных земель и стали беженцами и вынужденными переселенцами. После оккупации армянами довоенная жизнь в Агдаме исчезла, и он превратился в город-призрак.

Жительница Агдама Тарлан Искандерова вспоминает о произошедшем во время войны. Она рассказывает, что ее 26-летний муж погиб в то время, и она была вынуждена бежать из дома будучи беременной: "Все что мне осталось от моего мужа – это наша дочь. Мы были вынуждены уйти, оставив все". По словам Тарлан Искандеровой, население опасалось возможной резни, которая была учинена в Ходжалы. Первые годы переселения она провела в палатке, затем государством ей была предоставлена квартира. Она говорит, что покидая Агдам, не смогла найти тела своего мужа, и по сегодняшний день у него нет даже могилы.

Журналист рассказывает о разрушениях, совершенных армянами в Агдаме. Он пишет, что город был разграблен и разрушен, что от Агдама, некогда считавшегося одним из центров Карабаха с его театрами, гостиницами и различными предприятиями, не осталось ничего. Единственный в мире Музей хлеба, известный Центр мугама сравнены с землей. Уцелела лишь одна мечеть, и то по причине того, что армяне использовали ее в качестве контрольного пункта. Армяне демонтировали и увезли с собой все, что только могли, даже камни из стен домов.

Автор отмечает, что после второй Карабахской войны армяне, покидая эти территории, сожгли все дома и заминировали все вокруг. Он рассказывает, что в возвращенном Азербайджану 20 ноября 2020 года и представляющем собой только руины Агдаме работают саперы, добавляя, что для возвращения населения в свои дома нужно время.

В статье подчеркивается, что Азербайджанское правительство собирается восстановить город в прежней форме.

В заключении журналист пишет, что сегодня у всех вынужденных переселенцев есть только одна мечта – вернуться на родные земли.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)