Изменена должность судьи Бабекского районного суда Нахчыванской АР
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об изменении должности судьи Бабекского районного суда Нахчыванской АР Сафарова Д.Я.
Согласно распоряжению, Сафаров Башгын Ягуб оглу освобождается от должности судьи Бабекского районного суда Нахчыванской АР и назначается на должность судьи и председателя Шахбузского районного суда Нахчыванской АР.
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