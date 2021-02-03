Тимучин Эфендиев освобожден от должности ректора Бакинской академии хореографии
Политика 3 февраля 2021 19:07 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об освобождении Тимучина Ильяс оглу Эфендиева от должности ректора Бакинской академии хореографии.
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