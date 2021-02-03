Награждены сотрудники Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.
Согласно распоряжению, по случаю 15-летия Государственного Комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей за эффективную деятельность в области решения гендерных проблем и реализации социальной политики в Азербайджане награждаются следующие лица:
медалью "Терегги"
Алиева Кямиля Агададаш гызы
Садыгова Зульфия Иса гызы
медалью "За отличие на государственной службе"
Алышанова Шоля Тофиг гызы
Ахвердиева Кямаля Кямиль гызы
Гасанов Зохраб Махяддин оглу
Мамедов Сеймур Гурбан оглу.
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