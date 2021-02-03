В Азербайджане создана Комиссия для разработки стратегии социально-экономического развития

БАКУ /Trend/ - Премьер министр Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении исполнения распоряжения Президента Азербайджана "Об утверждении "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030".

Как сообщили в среду Trend в Кабинете министров, в целях эффективной организации и координации стратегического планирования и управления в этой области, а также для определения соответствующих направлений политики и реформ в распоряжении отразились решения по формированию "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы" в соответствии с "Национальными приоритетами социально-экономического развития: Азербайджан 2030".

Согласно распоряжению, под председательством Премьер-министра создана Комиссия, в которую вошли соответствующие органы исполнительной власти.

Комиссия осуществит координацию деятельности соответствующих государственных органов в связи с подготовкой и реализацией "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)