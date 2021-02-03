В Азербайджане создана Комиссия для разработки стратегии социально-экономического развития(версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение об обеспечении исполнения распоряжения Президента Азербайджана "Об утверждении "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030".

Как сообщили в среду Trend в Кабинете министров, в целях эффективной организации и координации стратегического планирования и управления в этой области, а также для определения соответствующих направлений политики и реформ в распоряжении отразились решения по формированию "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы" в соответствии с "Национальными приоритетами социально-экономического развития: Азербайджан 2030".

Согласно распоряжению, под председательством Премьер-министра создана Комиссия, в которую вошли руководители соответствующих органов исполнительной власти.

Комиссия будет осуществлять координацию деятельности соответствующих государственных органов в связи с подготовкой и реализацией "Стратегии социально-экономического развития на 2021-2025 годы".

Комиссии утверждена в следующем составе:

Председатель комиссии

Премьер-министр Азербайджана

Заместитель председателя комиссии

министр экономики Азербайджана

Члены комиссии:

министр финансов Азербайджана

министр труда и социальной защиты Азербайджана

министр энергетики Азербайджана

министр сельского хозяйства Азербайджана

министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

министр экологии и природных ресурсов Азербайджана

министр юстиции Азербайджана

министр образования Азербайджана

министр здравоохранения Азербайджана

министр молодежи и спорта Азербайджана

министр культуры Азербайджана

заведующий Аппаратом Кабинета министров Азербайджана

председатель Центрального банка Азербайджана

исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана

председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана

председатель Государственного комитета по статистике Азербайджана

председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана

председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана

председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана

председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана

председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана

помощник Премьер-министра Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)