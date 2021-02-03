Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате делегацию во главе с председателем Maire Tecnimont Group Италии (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

Политика 3 февраля 2021 20:27 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - 3 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате делегацию во главе с председателем итальянской компании Maire Tecnimont Group Фабрицио Ди Амато.

Как сообщает в среду Trend, глава государства поприветствовал участников встречи.

Президент Ильхам Алиев: Доброе утро.

Члены делегации: Доброе утро, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Очень рад вас видеть.

Председатель Maire Tecnimont Group Фабрицио Ди Амато сказал:

- Доброе утро, господин Президент. Благодарю Вас за то, что этим утром уделили время для встречи с нами. После состоявшейся в 2018 году церемонии открытия мы вновь прибыли в Азербайджан. Для нас честь находиться сегодня в Баку вместе с нашим послом и делегацией Maire Tecnimont. Хочу поздравить Вас с тем, что вы оставили позади напряженный период в Нагорном Карабахе в 2020 году. Мы очень близки Азербайджану, и в тот важный момент внимание всех итальянцев было устремлено сюда. Как вам известно, мы уже более 7 лет работаем в Азербайджане, вносим вклад в индустриализацию страны. Мы рады находиться сегодня здесь, потому что привлечены уже к новым проектам. От себя лично и от имени всей делегации компании Maire Tecnimont хочу заверить Вас в том, что мы намерены расширять связи с Вашей страной и вносить вклад в развитие промышленности.

Как Вам известно, в настоящее время в стране работают около 200 наших сотрудников. Мы считаем Азербайджан родной страной, и 72 процента рабочей силы составляют азербайджанцы. В первое время наш персонал полностью состоял из итальянцев, но постепенно число местных сотрудников было увеличено. Это еще одно наше важное достижение.

Еще одна тема касается нашего сотрудничества со студентами местных университетов и вообще с молодежью. Наш здешний персонал придает сегодня особое значение сотрудничеству со студентами. Это наш общий подход. Но в вашей стране есть хорошие возможности для развития данного подхода. Еще один вопрос связан с местным содержанием промышленной цепочки. В нашей снабженческой цепочке мы постепенно все больше сотрудничаем с азербайджанскими компаниями. В последнем проекте наше участие в Азербайджане в плане инвестиций превысило 400 миллионов евро. И это еще один важный вопрос. Как Вам известно, мы пропагандируем Италию за рубежом и у нас очень прочные отношения с Азербайджаном. Мы желаем вместе с Вами продолжать это сотрудничество и расширить сферу долгосрочной деятельности в Вашей стране. Еще раз хочу отметить, что мы считаем Азербайджан родной страной. Это наш принцип во всех странах, где мы работаем.

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Большое спасибо, благодарю за добрые слова, прежде всего, за поздравления по случаю восстановления в прошлом году Азербайджаном своей территориальной целостности. После решения этого основного вопроса, создававшего большие трудности для нашего народа и страны – данный вопрос также являлся одной из самых больших несправедливостей в мире, - развитие Азербайджана будет еще более стремительным. Несмотря на это, даже в годы оккупации Азербайджан успешно развивался, развивал промышленность и современные технологии. Кстати, наше тесное сотрудничество с вашей компанией и реализуемые вами в Азербайджане проекты свидетельствуют о том, что экономическое и промышленное развитие страны произвело очень хорошее впечатление.

Сейчас - новая страница нашей истории. Азербайджан примет все необходимые меры для восстановления жизни на освобожденных территориях. Это будет нелегко, потому что все уничтожено. Побывав на освобожденных от оккупации территориях, мы можем увидеть, что все разрушено. Все здания, заводы, исторические памятники, социальная инфраструктура разрушены до основания. Таким образом, нам придется все начинать с нуля. Поэтому, конечно, нам понадобятся хорошие партнеры по этому направлению деятельности. Конечно, ваша деятельность в Азербайджане и реализуемые проекты помогут добиться роста в неэнергетическом секторе промышленности. Кстати, могу вам сказать, что, несмотря на пандемию и прошлогодний экономический спад в Азербайджане – он составил 4,3 процента, - наша неэнергетическая промышленность выросла на 12,5 процента. Это – истинное проявление программы индустриализации, и сотрудничество с такими ведущими международными компаниями, как Maire Tecnimont, конечно, помогло нам и будет помогать в будущем.

Я посмотрел информацию о вашей деятельности в Азербайджане и, конечно, помню также церемонию открытия в Сумгайыте. В то время Президент господин Маттарелла вместе со мной принял участие в этом важном, знаменательном событии. В целом, ваша компания привлечена в Азербайджане к проектам, стоимость которых превышает 1,6 миллиарда евро, считаю, что это так и продолжится, потому что вы уже доказали преданность нашей стране. Ваши слова о числе местных граждан, занятых в вашей деятельности, демонстрируют вашу преданность и долгосрочную стратегию в Азербайджане. Потому что если бы вы не планировали осуществлять здесь долгосрочную деятельность, то не сделали бы этого. На первых порах работали только итальянцы, сейчас число местных кадров превышает 70 процентов. Таким образом, вы внесли вклад в обучение, и это тоже очень важно.

Хочу отметить успешное развитие отношений между Италией и Азербайджаном. Это еще раз показал мой прошлогодний государственный визит в Вашу страну, я помню наши встречи и обсуждения с руководящими лицами и бизнес-общиной. Мы всегда держим слово и выполняем все договоренности. В то же время в трудные времена нашей истории, пережитые в прошлом году, мы стали свидетелями солидарности итальянского народа с нами. Мы стали свидетелями объективного подхода итальянских медиа к данному вопросу и увидели также, что превратили в реальность подписанные и отмеченные вопросы. Потому что Италия и Азербайджан - стратегические партнеры. Подписан документ о стратегическом партнерстве, и реальность также показывает, что мы являемся стратегическими партнерами.

Таким образом, мы надеемся, что итальянские компании будут очень активными в проектах, связанных с восстановлением наших территорий. Могу вам сказать, что в связи с восстановительными и строительными работами уже приглашены несколько итальянских компаний. Уверен, что их станет еще больше, потому что в своих выступлениях я уже неоднократно говорил и еще раз хочу отметить, что мы будем приглашать только компании из дружественных стран. Есть хорошая английская поговорка: друг познается в беде. В сложный момент вы понимаете, кто действительно ваши друзья. Это очень важный и существенный вопрос.

Хочу отметить еще один вопрос относительно наших планов. Уверен, что вам известно об этом. Но работа в данном направлении идет. Этот вопрос связан с учреждением в Баку Итальяно-азербайджанского университета. Мы уже выделили место. Работа над вопросом, связанным с созданием университета, уже началась. Этот вопрос также согласован на уровне правительств. Надеюсь, что при напряженной работе мы сможем в нынешнем году приступить к этой работе, потому что это станет хорошим показателем нашей дружбы, а также очень важно для подготовки и обучения молодых азербайджанцев по специальностям, необходимым в будущем для нашей экономики, чтобы мы могли управлять данными предприятиями, отраслями промышленности. Это также будет способствовать укреплению тесных дружественных связей между нашими странами. Желаю вам успехов и рад видеть вас в Баку. Надеюсь, что в следующий раз мы встретимся лицом к лицу, а не посредством видеоконференции.

Генеральный исполнительный директор Пьерроберто Фольгиеро сказал:

-Спасибо, господин Президент. Прежде всего, очень рад оказать Вам содействие в вопросах развития на основе сотрудничества с университетом. Потому что говоря о Maire Tecnimont, в первую очередь думаешь о компании, основанной на технологиях. Мы очень верим в новые технологии, поэтому были бы весьма рады внести свой вклад. В частности, мне известно, что осуществляется сотрудничество с SOCAR в химической отрасли. Это взаимодействие будет предусматривать начало деятельности университета, что является одной из важнейших ценностей, которыми мы обладаем в химической отрасли.

Позвольте прежде всего отметить, что мы идем впереди и хотели бы развивать сферу, именуемую нами «зеленая химия». Считаем, что Азербайджан играет важную роль в этом регионе мира. Были бы очень рады поделиться этими идеями. Это - первый вопрос.

Что касается второго вопроса, то мы очень заинтересованы в расширении сотрудничества, к примеру, и в области производства энергии. У нас долгосрочный подход, а главное, он опирается на человеческий капитал, предусматривает привлечение к работе молодежи. Приведу Вам еще один факт. Мы проводим региональные совещания в мировом масштабе, и в одном из них принял участие наш молодой азербайджанский коллега, работающий в компании Tecnimont. Он выступил перед мировой общественностью о пользе сотрудничества, межкультурного взаимодействия. Его выступление пробудило у всех нас глубокие чувства. Любой большой успех вызывает чувства взаимного удовлетворения. Разрешите отметить, что мы были бы очень рады развивать новые технологии и использовать вашу оперативность, предпринимательские возможности. Эти качества лежат и в основе подхода итальянских бизнесменов, в определенной степени обусловливают передовые позиции в области «зеленой химии».

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Большое спасибо. Полностью поддерживаю ваши идеи и мысли, связанные с дальнейшим партнерством. Конечно, участие Туринского университета в наших общих делах заслуживает большого одобрения. Вы также отметили «зеленую химию». Насколько мне известно, это новшество с точки зрения технологического развития. Это также полностью соответствует нашей повестке, потому что в прежние годы мы должны были сделать многое для улучшения образа жизни, в частности, очистки всех загрязненных площадей. Особенно здесь, в Баку и на Абшеронском полуострове. Эти территории загрязнялись уже более ста лет. Мы вложили крупные инвестиции, провели работы по рекультивации земель, занялись многочисленными вопросами по охране окружающей среды. Это будет продолжаться. Поэтому концепция «зеленой энергии» для Азербайджана - это прежде всего путь, ведущий вперед. Это касается всей страны, в особенности освобожденных территорий. Я уже заявил, что все освобожденные территории станут «зоной зеленой энергии». Они составляют значительную часть Азербайджана. В то же время мы будем применять там современные технологии, именуемые «умный город» и даже «умное село». Это также станет хорошим примером для других регионов Азербайджана, где мы нуждаемся в реконструкции, модернизации и технологическом прогрессе.

Мы хотим применять в Азербайджане самые передовые технологии, потому что страна должна модернизироваться, быть способной в интеллектуальном отношении, усилиться в области промышленности, чтобы мы не зависели от цен на нефть и газ. Это обеспечит устойчивое развитие нашей страны. Естественно, в процессе промышленного развития, как вы отметили, будет очень приветствоваться стратегическое единство между вашей компанией и Азербайджаном. Мы нуждаемся в таком сильном партнере, чтобы модернизироваться, двигаться вперед и развиваться.

Хочу еще раз особо сослаться на одно из ваших примечаний. Это связано с работой в вашей компании местных сотрудников. Это – настоящий символ дружбы. Он демонстрирует дружбу. Хочу поблагодарить вас за это и выразить уверенность в том, что мы продолжим совместную работу с вашей компанией и вашими партнерами. Убежден, чем больше предприниматели вашей страны будут знать об имеющихся здесь возможностях, искреннем отношении к Италии, тем больше итальянских компаний сюда придет. Мы хотим этого.

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