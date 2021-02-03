Назначены судьи в ряд судов первой инстанции Азербайджана (версия 2)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении судей ряда судов первой инстанции.
Согласно распоряжению, в соответствии со статьями 94 и 96 закона «О судах и судьях» поручено назначить судьями судов первой инстанции следующих кандидатов на должность судьи:
По судам по тяжким преступлениям:
Лянкяранский суд по тяжким преступлениям
Алиева Али Абдулла оглу
Сафарли Джавида Шамиль оглу
Сумгайытский суд по тяжким преступлениям
Алиева Хафиза Самир оглу
Гумбатова Фахмина Заур оглу
По административным судам:
Бакинский административный суд
Агаларова Гамида Азер оглу
Ахадову Айгюн Эльгаме гызы
Гасанова Орхана Хагани оглу
Салахову Сельму Искендер гызы
Севдималыеву Гюнель Ариф гызы
Сумгайытский административный суд
Мирзоеву Лейлу Эйтибар гызы
Шекинский административный суд
Исмаилзаде Фарида Сабир оглу
Мусаева Вугара Алекбер оглу
По коммерческим судам:
Бакинский коммерческий суд
Гасанову Улькер Тахмасиб гызы
Гусейнова Кянана Гусейн оглу
Ширванский коммерческий суд
Абдуллаева Эльшана Угур оглу
По военным судам:
Военный суд Нахчыванской Автономной Республики
Оруджалиева Абиля Эльмар оглу
По районным (городским) судам Нахчыванской Автономной Республики:
Бабекский районный суд
Исмаил Гюнай Микаил гызы
Нахчыванский городской суд
Алиеву Гюльсум Кямал гызы
По районным судам города Баку:
Бинагадинский районный суд города Баку
Керимову Махиру Назар гызы
Гурбанову Айгюн Арзу гызы
Хатаинский районный суд города Баку
Ахундова Фуада Айдын оглу
Насиминский районный суд города Баку
Абидову Гюнай Чингиз гызы
Ибадзаде Анара Ганимат оглу
Низаминский районный суд города Баку
Алиеву Гумру Яхья гызы
Юсифову Улькер Байрам гызы
Сабунчинский районный суд города Баку
Джафарли Нилуфер Ариф гызы
Махмудову Хагигат Сахиб гызы
Сабаильский районный суд города Баку
Самедову Гюнель Кямиль гызы
Сураханский районный суд города Баку
Гафарову Рубабу Нурулла гызы
Ясамальский районный суд города Баку
Бабазаде Гюльнар Видади гызы
Худаева Керима Бахаддин оглу
По районным (городским) судам:
Абшеронский районный суд
Аббасову Малахат Аслан гызы
Агдашский районный суд
Султанова Джавида Ризван оглу
Агсуинский районный суд
Аскерова Анара Алифага оглу
Бардинский районный суд
Ахмедова Эльсуна Мазахир оглу
Хачмазский районный суд
Самедзаде Сархана Акиф оглу
Исмаиллинский районный суд
Гусейнова Ильгара Видаят оглу
Газахский районный суд
Мамедова Фахри Афиг оглу
Губинский районный суд
Сеидова Вугара Мирджума оглу
Масаллинский районный суд
Гулиева Джейхуна Амир оглу
Саатлинский районный суд
Садыгова Мирлятифа Сулейман оглу
Сумгайытский городской суд
Гусейнова Эльмира Хошбахт оглу
Шамахинский районный суд
Исмайлова Натига Авез оглу
Шамкирский районный суд
Мусаева Талеха Валех оглу.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.