Парламент Азербайджана внес ясность в заявления относительно зарплат депутатов

БАКУ /Trend/ - Утверждения, распространенные в ряде социальных сетей под заголовком «Новый график зарплат депутатов Милли Меджлиса», не соответствуют действительности.

Как сообщает Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент) Азербайджана, несмотря на то, что соответствующее отделение Аппарата парламента некоторое время назад официально информировало общественность о ежемесячных зарплатах депутатов Милли Меджлиса, целью таких ложных заявлений со стороны некоторых предвзятых кругов является запутывание общественного мнения и нанесение ущерба репутации Милли Меджлиса.

"В статье 21 закона о статусе депутата Милли Меджлиса отмечено, что председатель Милли Меджлиса получает ежемесячную заработную плату в размере 2 475 манатов. Первый заместитель получает 90 процентов от ежемесячной зарплаты спикера парламента (2 227,5 манатов), заместитель председателя парламента - 85 процентов (2103,75 маната), председатель комитета и комиссии Милли Меджлиса - 80 процентов (1980 манатов), заместителя председателя комитета и комиссии Милли Меджлиса - 75 процентов (1856,25 манатов), депутат получает ежемесячную заработную плату в размере 70 процентов от месячной заработной платы председателя парламента (1732,5 маната). Кроме того, председатель Милли Меджлиса, его первый заместитель и заместители, председатели комитетов и комиссий Милли Меджлиса и их заместители, депутаты Милли Меджлиса получают не облагаемое налогом ежемесячное пособие в размере 50 процентов от заработной платы на покрытие расходов, связанные с осуществлением парламентских полномочий", - говорится в сообщении Милли Меджлиса.

(Редактор: Наталья Кочнева)