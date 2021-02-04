Президент Ильхам Алиев: Ненавистный враг после оккупации не только разрушил все наши здания, исторические памятники, но и заминировал все вокруг

БАКУ/Trend/ - Ненавистный враг после оккупации не только разрушил все наши здания, исторические памятники, но и заминировал все вокруг.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Вугаром Сулеймановым в связи с назначением его председателем Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

«К сожалению, в последние дни и после войны на освобожденных землях происходят несчастные случаи. Я хочу обратиться к гражданам Азербайджана и попросить их не ездить на освобожденные земли без разрешения, незаконно. С одной стороны, я понимаю эти действия людей, они годами жили с тоской по родине, все бывшие вынужденные переселенцы хотят как можно скорее вернуться на родную землю, в родные села. Но я прошу подождать. Пусть подождут некоторое время, чтобы работы по разминированию завершились, потому что это большая угроза как для людей, так и для автомобилей. После войны произошло несколько таких несчастных случаев, погибли, получили ранения люди. В то же время сотрудникам, стоящим на постах, также следует серьезнее организовать работу по контролю, чтобы положить конец незаконному, несанкционированному посещению освобожденных земель.

Эти несчастные случаи еще раз показывают, что ненавистный враг после оккупации не только разрушил все наши здания, исторические памятники, но и заминировал все вокруг. Заминировал не только территории, находящиеся вблизи от линии соприкосновения, но и города, дороги, важные стратегические высоты, и у нас нет карт минных полей. Поэтому перед нашими саперами стоит очень большая задача. Они должны выполнить ее так, чтобы полностью очистить освобожденные земли от мин», - отметил Президент Ильхам Алиев.