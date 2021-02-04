Президент Ильхам Алиев: Мы должны как можно скорее вернуть бывших переселенцев на родные земли

БАКУ/Trend/ - Мы должны как можно скорее вернуть бывших переселенцев на родные земли.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Вугаром Сулеймановым в связи с назначением его председателем Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

«Но каждый должен знать, что первостепенным вопросом является разминирование. Оценка причиненного ущерба, реализация инфраструктурных проектов, строительство домов, создание рабочих мест – если не будет проделана вся эта работа, то как люди смогут жить на этих землях? Необходимы дома, условия, вода, электричество, дороги, школы, больницы. Это – большая, широкомасштабная работа. Ненавистный враг все разрушил на оккупированных и освобожденных землях. Они даже уничтожили, сожгли дома, в которых жили до последних дней, вырубили деревья, в особенности, в Кельбаджарском и Лачинском районах. Часть деревьев погрузили на грузовые автомашины и увезли для продажи в Армению. Остальные деревья просто вырубили, чтобы нам не достались. Дома, которые не они строили, - в этих домах жили азербайджанцы, они их захватили, - сожгли, разобрали и увезли крыши, оконные рамы, санузлы. Эти позорные кадры достаточно широко освещались и в зарубежных медиа. Посмотрите, что они увозили с собой?! Санузлы. В этой спешке вынесли и увезли кондиционеры, радиаторы из здания бывшего райкома в городе Шуша, где ненавистная хунта создала для себя офис. Мы знали, как они оттуда бежали. Возможно, они установили рекорд в беге. Но даже в этой спешке они, наверное, взвалив на спину радиаторы и кондиционеры, бежали в Армению. То есть, вся наша инфраструктура, здания разрушены до основания. Поэтому каждый должен понимать, насколько велики масштабы этой работы, и Азербайджан в одиночку дал старт восстановительным работам. Мы начали это, ни от кого не ожидая помощи, и вся работа идет по плану. Поэтому вы должны тесно сотрудничать с Министерством обороны, вместе с ними составить график предстоящей работы - какие участки должны быть разминированы раньше. То есть, и здесь есть методология, есть мировая методология, есть спутниковые изображения», - сказал Президент Ильхам Алиев.