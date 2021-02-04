Президент Ильхам Алиев: На освобождённых территориях осенний сев проведен уже на 7 тысячах гектаров

БАКУ/Trend/ - На освобождённых территориях осенний сев проведен уже на 7 тысячах гектаров.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Вугаром Сулеймановым в связи с назначением его председателем Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

«Мы, в первую очередь, должны восстановить города. Поэтому территории всех городов в первую очередь должны быть очищены от мин. Параллельно с этим в ближайшем будущем начнутся восстановительные работы в некоторых селах, я уже говорил об этом. Сегодня мы также готовим концепцию «умное село». Она, можно сказать, готова, мне доложили, я ее утвердил. Будет реализован первый пилотный проект «умное село». Необходимо правильно определить именно эти места. Должны быть очищены посевные площади и ведущие к ним дороги. Это тоже входит в число приоритетов, потому что ненавистный враг варварски эксплуатировал и наши земли. На освобожденных ныне землях враг незаконно использовал 90 тысяч гектаров площадей под зерновые и незаконно обогащался. Чтобы не терять времени, по моему указанию уже мобилизованы все силы, сразу после окончания войны я дал старт этим работам. Могу сказать, что проведен и осенний посев. Посмотрите, 10 ноября окончилась война, а в декабре мы приступили к осеннему севу. Мне ежедневно сообщают, осенний сев проведен уже на 7 тысячах гектаров. То есть, это вновь показывает нашу силу. Показывает, что мы не хотим ждать ни минуты, ни одного дня. Мы хотим вернуться на эти земли, бывшие переселенцы, конечно, 30 лет жили с этой мечтой. Их чувства можно понять. Но в то же время их безопасность и безопасность тех, кто находится вместе с ними, является первостепенным вопросом. Недавно три человека подорвались на мине, один погиб. То есть, кто-то был инициатором этого. Получил увечья и сам инициатор, и те, кто находился рядом с ним. Поэтому это очень серьезная ответственность. В настоящее время идет процесс определения площадей для весеннего сева, земли определены. Дороги, ведущие к этим посевным площадям, также обязательно должны входить в число приоритетов», - сказал глава государства.