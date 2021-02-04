Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в одиночку дал старт восстановительным работам. Мы начали это, ни от кого не ожидая помощи

БАКУ/Trend/ - Вся наша инфраструктура, здания разрушены до основания. Поэтому каждый должен понимать, насколько велики масштабы этой работы, и Азербайджан в одиночку дал старт восстановительным работам. Мы начали это, ни от кого не ожидая помощи, и вся работа идет по плану. Поэтому вы должны тесно сотрудничать с Министерством обороны, вместе с ними составить график предстоящей работы - какие участки должны быть разминированы раньше. То есть, и здесь есть методология, есть мировая методология, есть спутниковые изображения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Вугаром Сулеймановым в связи с назначением его председателем Правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

«Как вам известно, Армения не предоставила нам карты заминированных участков, поэтому важную роль здесь могут сыграть спутниковые изображения. Вместе с тем считаю, что мы должны привлечь к этой работе частные компании. Я уже дал указание, в настоящее время идут переговоры с иностранными компаниями. Считаю, что привлечение их станет важным шагом для облегчения нашей работы. Думаю, что параллельно с этим могут быть созданы и местные компании, так как такого опыта у нас до сих пор не было. Однако, учитывая объем работы, считаю, что могут быть созданы частные компании, бизнес-круги Азербайджана могут сказать здесь свое слово, таким образом, мы сможем проделать эту работу в более короткий срок. Конечно, эти частные компании должны быть обеспечены соответствующей техникой. Одновременно Агентству по разминированию следует предоставить им сертификаты, они должны пройти аккредитацию. В то же время могут быть созданы совместные предприятия с иностранными компаниями», - сказал глава государства.