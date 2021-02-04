Глава МИД Азербайджана встретился с руководителем турецкого фонда "Маариф" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов четвертого февраля встретился с руководителем турецкого фонда "Маариф" Биролом Акгюном.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе МИД, в ходе встречи Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил богатые, широкие и тесные дружественные отношения между Азербайджаном и Турцией.

Рассказав о некогда имевшем место армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, который был самой большой и болезненной проблемой, стоявшей перед Азербайджаном с первых дней независимости, министр подчеркнул, что братская Турция всегда поддерживала основанную на международном праве справедливую позицию Азербайджана, в частности было отмечено, что азербайджанская сторона ценит солидарность и моральную поддержку, проявленную Турцией на всех уровнях, в том числе поддержку народа Турции, особенно во время 44-дневной войны. Джейхун Байрамов сказал, что в этот исторически значимый для Азербайджана период азербайджано-турецкое братство и единство вновь показали - "одна нация, два государства" не просто слова, две страны руководствуются этим принципом и на деле. Как и отмечал глава государства, за этими тесными отношениями между сторонами стоит правильная политика.

Бирол Акгюн выразил признательность министру Джейхуну Байрамову за прием. Отметив, что освобождение азербайджанских территорий от армянской оккупации взволновало народ Турции, Акгюн добавил, что известие о победе было встречено с большой радостью. Он пожелал упокоения душ всех шехидов, пожертвовавших своими жизнями за восстановление территориальной целостности Азербайджана. Акгюн отметил, что дружеские отношения между лидерами двух стран вносят значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Акцентировав внимание на послевоенном периоде строительства и развития, он подчеркнул важность сферы образования в этой связи. Была выражена готовность оказать Азербайджану соответствующую помощь в дальнейшем развитии сферы образования на освобожденных территориях.

Стороны отметили важность дальнейшего развития существующего сотрудничества между двумя странами по всем направлениям.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)