Опыт Великобритании в сфере науки и здравоохранения спасет жизни в Азербайджане - посол

БАКУ /Trend/ - Опыт Великобритании в сфере науки и здравоохранения спасет жизни людей в Азербайджане.

Как передает в четверг Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

"Крайне рад услышать, что Азербайджан посредством COVAX приобретет 500.000 вакцин АstraZeneca/Oxford", - написал Джеймс Шарп.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)