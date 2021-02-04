Опыт Великобритании в сфере науки и здравоохранения спасет жизни в Азербайджане - посол
БАКУ /Trend/ - Опыт Великобритании в сфере науки и здравоохранения спасет жизни людей в Азербайджане.
Как передает в четверг Trend, об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.
"Крайне рад услышать, что Азербайджан посредством COVAX приобретет 500.000 вакцин АstraZeneca/Oxford", - написал Джеймс Шарп.
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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