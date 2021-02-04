В Азербайджане утверждено Положение о специальных представительствах Президента

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал Указ об утверждении "Положения о специальных представительствах Президента".

Согласно указу, центральные и местные органы исполнительной власти и государственные органы на соответствующих территориях, где организовано специальное представительство Президента Азербайджанской Республики, осуществляют свою деятельность в согласованном со Специальным представителем Президента Азербайджанской Республики на соответствующей территории порядке.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.