В указ об особом управлении на освобожденных территориях Азербайджана внесено изменение

Политика 4 февраля 2021 20:19 (UTC+04:00)
В указ об особом управлении на освобожденных территориях Азербайджана внесено изменение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал Указ о внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики № 1170 "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" от 29 октября 2020 года.

Согласно указу, временные комендатуры организуют на территориях, где они осуществляют деятельность, применение определенного специальным представителем Президента Азербайджана режима въезда-выезда.

Требования частей 4, 5, 7 и 8 Указа Президента Азербайджанской Республики "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" № 1170 от 29 октября 2020 года не распространяются на территории, куда назначены специальные представители Президента Азербайджана.

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