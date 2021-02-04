Состоялась встреча глав дипломатических миссий

БАКУ /Trend/ - В Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики состоялось заседание коллегии, сообщили Trend в МИД.

Во встрече приняли участие члены коллегии МИД, послы по особым поручениям и руководители ведомств.

Открывая встречу, министр иностранных дел Джейхун Байрамов рассказал о новых реалиях и призывах во внешней политике страны после славной победы в Отечественной войне и обеспечения ее территориальной целостности.

(Редактор: Наталья Кочнева)