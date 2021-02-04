Состоится встреча глав дипломатических миссий (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики состоялось заседание коллегии, сообщили Trend в МИД.

Во встрече приняли участие члены коллегии МИД, послы по особым поручениям и руководители ведомств.

Открывая встречу, министр иностранных дел Джейхун Байрамов рассказал о новых реалиях и призывах во внешней политике страны после славной победы в Отечественной войне и обеспечения ее территориальной целостности.

Ссылаясь на поставленные Президентом Азербайджана основные задачи, министр отметил тесное сотрудничество с диаспорскими организациями, активное претворение нашей дипломатии в соответствии с новыми реалиями Азербайджана, последовательное, систематическое и эффективное их доведение до мирового сообщества, активизацию деятельности наших дипломатических представительств за рубежом в этом направлении и другие вопросы.

Джейхун Байрамов подчеркнул необходимость привлечения профессиональных и патриотичных кадров для выполнения поставленных задач.

Было также отмечено, что в рамках осуществляемых структурных реформ, начиная с ноября 2020 года, кадры, которые будут направлены в наши дипломатические представительства за рубежом, будут отобраны в результате внутреннего конкурса МИД, организованного в соответствии с имеющимися вакансиями.

Также обсуждалась система приема на работу в МИД на основе новых критериев отбора. В целях обеспечения прозрачности кадровой политики МИД с этого года набор кадров в министерство будет организован на основе открытого конкурса для населения, а также будет начато обеспечение активного вовлечения имеющихся сотрудников в различные программы обучения.

Было отмечено, что с целью повышения коэффициента полезного действия в Министерстве внедрена новая система электронного документооборота, взято под контроль своевременное и полное исполнение документов, начато несколько проектов по электронизации услуг в сфере оказания консульских услуг гражданам Азербайджана и зарубежных стран.

Участники заседания коллегии провели подробный обмен мнениями по вопросам, входящим в повестку дня. Было отмечено, что в ближайшее время состоится соответствующая встреча с участием руководителей наших дипломатических представительств.

(Редактор: Наталья Кочнева)