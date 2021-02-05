Развитие азербайджано-итальянского стратегического сотрудничества принесет пользу обеим странам – депутат

БАКУ /Trend/ - Италия – дружественная Азербайджану страна. Во время 44-х дневной Отечественной войны Италия и ее медиа-структуры были рядом с Азербайджаном, демонстрируя свою солидарность. Эти связи еще больше укрепились в результате дружественных отношений между президентами обеих стран, обретя характер стратегического сотрудничества.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента ) Азер Бадамов.

Депутат подчеркнул, что итальянские компании активно участвуют в индустриализации Азербайджана: « Принимая в видеоформате делегацию итальянской компании "Maire Tecnimont Group", глава государства высоко оценил ее участие в индустриализации страны. В частности, компания привлечена в Азербайджане к проектам, стоимость которых превышает 1,6 миллиарда евро. Несмотря на пандемию и прошлогодний экономический спад в Азербайджане – он составил 4,3% – неэнергетическая промышленность страны выросла на 12,5%, и именно в этом процессе активно участвуют итальянские компании».

Бадамов отметил, что руководство компании "Maire Tecnimont Group" выразило желание участвовать в реализации проектов индустриализации: «Италия также является торговым партнером Азербайджана – по проекту TAP, открытие которого состоялось в конце декабре, природный газ, добываемый в Каспийском море, поставляется итальянским потребителям. Более того, из Азербайджана в Италию экспортируется сельскохозяйственная продукция, в том числе фундук».

По его словам, объявление 2020 года «Годом Азербайджана» в Италии имело большое значение с точки зрения популяризации культуры и ненефтяной экономики нашей страны: «Встреча Президента Ильхама Алиева с представителями бизнес-структур в рамках его визита в Италию стала стимулом для инвестирования итальянских бизнесменов в Азербайджан».

Депутат добавил, что открытие итальянского университета в Азербайджане сыграет важную роль в подготовке новых квалифицированных специалистов, отвечающих современным вызовам: «Мировая экономика готовится к переходу к 4-й промышленной революции, за время которой поменяются взгляды на экономическое развитие. Именно формирование новых взглядов делает необходимым снижение роли старых профессий в экономике и создание новых специальностей. Итальянский университет, который откроется в Азербайджане, внесет вклад в подготовку новых специалистов, которые будут управлять ненефтяным сектором. Таким образом, развитие и укрепление азербайджано-итальянского стратегического сотрудничества принесет политическую и экономическую пользу обеим странам».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)