В Мониторинговом центре в Агдаме осуществляется круглосуточный контроль - российский полковник

БАКУ /Trend/ - Личный состав Турецко-российского совместного мониторингового центра в Агдаме оснащен всеми необходимыми техническими средствами.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам проходящий службу в Центре полковник РФ Михаил Завальник. По его словам, контроль осуществляется в круглосуточном режиме.

"Личный состав выполняет свои обязательства на основании подписанного меморандума от 11 ноября. Круглосуточный контроль осуществляется летательными аппаратами "Форпост" и "Орлан-10". В состав дежурного личного состава Центра входят: оператор, офицеры-связисты, переводчик и операторы БПЛА. Личный состав оснащен всеми необходимыми техническими средствами", - добавил Завальник.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)