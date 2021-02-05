В Азербайджане определяется статус спецпредставителя Президента

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяется правовой статус спецпредставителя Президента, его заместителя и специалистов представительства.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим вносятся изменения в Закон Азербайджанской Республики "О государственной службе".

Согласно изменениям, должности специального представителя Президента Азербайджана, его заместителей и специалистов специальных представительств будут считаться административными и вспомогательными должностями.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)