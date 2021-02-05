Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как мать, услышала мой голос - Арзу Нуриева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За последние шесть лет при поддержке Фонда Гейдара Алиева более 200 человек с нарушениями слуха были прооперированы и обеспечены бионическими ушами.

Как передает в пятницу Trend, некоторое время назад была завершена очередная операция -"Кохлеарная имплантация".

Эти люди с врожденными и приобретенными нарушениями слуха относятся к разным возрастным категориям, большинство из них - дети.

В рамках проекта, инициированного президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, сначала организуются бесплатные обследования граждан с нарушениями слуха, а затем лица с направлением оперируются.

Врач-хирург Турал Гусейнов отметил, что этот проект реализуется при поддержке Фонда Гейдара Алиева с 2015 года: "В рамках последнего проекта было прооперировано около 90 пациентов с нарушением слуха. Мы хирургическим путем помещаем внутреннюю часть бионического уха в улитку во внутреннем ухе человека. После того, как пациент проходит период реабилитации, помещается и внешняя часть. Этот прибор, преобразуя поступающие извне звуковые волны в электрический импульс, воздействует непосредственно на слуховой нерв, и пациенты с нарушением слуха начинают слышать. После курса реабилитации могут и разговаривать".

Логопед Зульфия Ахмедова сообщила, что они осуществляют реабилитацию после кохлеарной имплантации: "Через упражнения мы развиваем у детей слух и речь. Хотя эти дети имеют тот же физиологический возраст, что и их сверстники, слуховой возраст рассчитывается с того дня, когда они начали слышать. Например, у нашего 6-летнего пациента Омара слуховой возраст равен трем месяцам. В настоящее время он слышит как трехмесячный ребенок. Потому что Омару сделали операцию три месяца назад, установив ему в ухо имплант. Для того чтобы дети с нарушениями слуха могли говорить наравне со своими сверстниками необходимо делать упражнения в течение 4-5 лет.

Главное - сделать операцию и начать упражнения как можно раньше. Чем раньше ребенок начинает этот процесс, тем быстрее идет развитие. К примеру, у нас есть ребенок, который начал реабилитацию в шесть лет, и сейчас ему сложно привить слух, потому что он привык читать по губам".

Ахмедова отметила, что среди детей, перенесших операцию около пяти лет назад, сейчас есть ученики, лидирующие в своих школах в учебе: "Они ходят в школу и нормально общаются со своими друзьями. Среди них есть даже отличники, старосты в классах. Они также добиваются хороших результатов в дистанционном обучении".

По словам Арзу Нуриевой - матери Гусейна, которому имплантирован слуховой аппарат, они обнаружили, что у него проблемы со слухом во время медицинского осмотра, когда ее сыну было четыре месяца: "Мы обратились в Фонд Гейдара Алиева, большое спасибо Мехрибан Алиевой, что услышала мой голос, как мать, и очень поддержала меня в связи с проблемой моего ребенка, которого я родила спустя шесть лет брака. Как же я рада видеть послеоперационные результаты. В коей мере я счастлива, столько же молюсь за всех, кто приложил усилия к этому".

Мать девочек-тройняшек Наиба Багирова говорит, что проблемы со слухом есть только у одного ребенка: "Мы узнали это, когда Дамле было два года. Потом мы обратились в Фонд Гейдара Алиева, нас вызвали, обследовали и прооперировали мою дочь. Теперь она может произносить имена сестер, моё имя, может составлять предложения из двух слов. Большое спасибо, мы очень признательны, надеемся на еще лучшие результаты".

Отметим, что кохлеарный имплант - это сложное медицинское электронное устройство, которое используется в лечении людей с врожденным и приобретенным нарушением слуха. Сначала люди с нарушениями слуха проходят обследование, определяется их соответствие кохлеарной имплантации, на последующем этапе осуществляется операция и реабилитация.

Во время операции во внутреннее ухо вводится медицинский прибор со специальными электродами - кохлеарный имплант. К внешней части уха подключается позволяющий преобразовывать звуки в электрические импульсы микропроцессор и передатчик. Стимуляция волокон слухового нерва в улитке внутреннего уха с помощью электрических импульсов позволяет структурам мозга распознавать звуки. После операции у пациентов развивается слух, а люди с полным нарушением слуха и речи могут вернуться к нормальному образу жизни.

Специалисты отмечают, что операция у людей с врожденной потерей слуха более эффективна в раннем возрасте.

Напомним, что Фонд Гейдара Алиева реализует программу “Кохлеарная имплантация” с 2015 года. В последующий период при поддержке Фонда были продолжены операции по кохлеарной имплантации. На сегодняшний день в рамках программы Фонда более 200 человек по всей стране были привлечены к операции кохлеарной имплантации.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)