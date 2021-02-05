Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как мать, услышала мой голос - Арзу Нуриева (ФОТО)

Политика 5 февраля 2021 19:56 (UTC+04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как мать, услышала мой голос - Арзу Нуриева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За последние шесть лет при поддержке Фонда Гейдара Алиева более 200 человек с нарушениями слуха были прооперированы и обеспечены бионическими ушами.

Как передает в пятницу Trend, некоторое время назад была завершена очередная операция -"Кохлеарная имплантация".

Эти люди с врожденными и приобретенными нарушениями слуха относятся к разным возрастным категориям, большинство из них - дети.

В рамках проекта, инициированного президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, сначала организуются бесплатные обследования граждан с нарушениями слуха, а затем лица с направлением оперируются.

Врач-хирург Турал Гусейнов отметил, что этот проект реализуется при поддержке Фонда Гейдара Алиева с 2015 года: "В рамках последнего проекта было прооперировано около 90 пациентов с нарушением слуха. Мы хирургическим путем помещаем внутреннюю часть бионического уха в улитку во внутреннем ухе человека. После того, как пациент проходит период реабилитации, помещается и внешняя часть. Этот прибор, преобразуя поступающие извне звуковые волны в электрический импульс, воздействует непосредственно на слуховой нерв, и пациенты с нарушением слуха начинают слышать. После курса реабилитации могут и разговаривать".

Логопед Зульфия Ахмедова сообщила, что они осуществляют реабилитацию после кохлеарной имплантации: "Через упражнения мы развиваем у детей слух и речь. Хотя эти дети имеют тот же физиологический возраст, что и их сверстники, слуховой возраст рассчитывается с того дня, когда они начали слышать. Например, у нашего 6-летнего пациента Омара слуховой возраст равен трем месяцам. В настоящее время он слышит как трехмесячный ребенок. Потому что Омару сделали операцию три месяца назад, установив ему в ухо имплант. Для того чтобы дети с нарушениями слуха могли говорить наравне со своими сверстниками необходимо делать упражнения в течение 4-5 лет.

Главное - сделать операцию и начать упражнения как можно раньше. Чем раньше ребенок начинает этот процесс, тем быстрее идет развитие. К примеру, у нас есть ребенок, который начал реабилитацию в шесть лет, и сейчас ему сложно привить слух, потому что он привык читать по губам".

Ахмедова отметила, что среди детей, перенесших операцию около пяти лет назад, сейчас есть ученики, лидирующие в своих школах в учебе: "Они ходят в школу и нормально общаются со своими друзьями. Среди них есть даже отличники, старосты в классах. Они также добиваются хороших результатов в дистанционном обучении".

По словам Арзу Нуриевой - матери Гусейна, которому имплантирован слуховой аппарат, они обнаружили, что у него проблемы со слухом во время медицинского осмотра, когда ее сыну было четыре месяца: "Мы обратились в Фонд Гейдара Алиева, большое спасибо Мехрибан Алиевой, что услышала мой голос, как мать, и очень поддержала меня в связи с проблемой моего ребенка, которого я родила спустя шесть лет брака. Как же я рада видеть послеоперационные результаты. В коей мере я счастлива, столько же молюсь за всех, кто приложил усилия к этому".

Мать девочек-тройняшек Наиба Багирова говорит, что проблемы со слухом есть только у одного ребенка: "Мы узнали это, когда Дамле было два года. Потом мы обратились в Фонд Гейдара Алиева, нас вызвали, обследовали и прооперировали мою дочь. Теперь она может произносить имена сестер, моё имя, может составлять предложения из двух слов. Большое спасибо, мы очень признательны, надеемся на еще лучшие результаты".

Отметим, что кохлеарный имплант - это сложное медицинское электронное устройство, которое используется в лечении людей с врожденным и приобретенным нарушением слуха. Сначала люди с нарушениями слуха проходят обследование, определяется их соответствие кохлеарной имплантации, на последующем этапе осуществляется операция и реабилитация.

Во время операции во внутреннее ухо вводится медицинский прибор со специальными электродами - кохлеарный имплант. К внешней части уха подключается позволяющий преобразовывать звуки в электрические импульсы микропроцессор и передатчик. Стимуляция волокон слухового нерва в улитке внутреннего уха с помощью электрических импульсов позволяет структурам мозга распознавать звуки. После операции у пациентов развивается слух, а люди с полным нарушением слуха и речи могут вернуться к нормальному образу жизни.

Специалисты отмечают, что операция у людей с врожденной потерей слуха более эффективна в раннем возрасте.

Напомним, что Фонд Гейдара Алиева реализует программу “Кохлеарная имплантация” с 2015 года. В последующий период при поддержке Фонда были продолжены операции по кохлеарной имплантации. На сегодняшний день в рамках программы Фонда более 200 человек по всей стране были привлечены к операции кохлеарной имплантации.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как мать, услышала мой голос - Арзу Нуриева (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как мать, услышала мой голос - Арзу Нуриева (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как мать, услышала мой голос - Арзу Нуриева (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как мать, услышала мой голос - Арзу Нуриева (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как мать, услышала мой голос - Арзу Нуриева (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как мать, услышала мой голос - Арзу Нуриева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как мать, услышала мой голос - Арзу Нуриева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как мать, услышала мой голос - Арзу Нуриева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как мать, услышала мой голос - Арзу Нуриева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как мать, услышала мой голос - Арзу Нуриева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Средства ПВО Сирии отразили израильскую ракетную атаку
Средства ПВО Сирии отразили израильскую ракетную атаку
Средства ПВО Сирии отражают атаку по южным районам страны
Средства ПВО Сирии отражают атаку по южным районам страны
Посольство Грузии в Израиле предупреждает граждан об ограничениях
Посольство Грузии в Израиле предупреждает граждан об ограничениях
Loading Bars
Лента новостей
Начата подготовка проекта государственного бюджета на 2022 год – Минфин Азербайджана Экономика 20:27
В Азербайджане переход глобальной рецессии в острую фазу был пресечен – Минфин Экономика 20:22
По индексу покупательной способности пенсий Азербайджан лидирует среди стран СНГ (ФОТО) Общество 20:02
В Азербайджане страховая часть трудовых пенсий увеличена на 2,8% Общество 19:59
Первый вице-президент Мехрибан Алиева, как мать, услышала мой голос - Арзу Нуриева (ФОТО) Политика 19:56
Очередной рост пенсий в Азербайджане охватит 93 % пенсионеров Экономика 19:49
Число азербайджанских предприятий, которым разрешен экспорт томатов в Россию, достигло 51 Экономика 18:55
В сталелитейном цехе в Баку произошел взрыв (ВИДЕО) Происшествия 18:38
Грузия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана - посол Политика 18:15
Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Грузией Политика 18:08
ОАО "Азерсу" разработало программное обеспечение для определения расхода воды в механических счетчиках Экономика 18:05
По моим картинам можно восстановить разрушенную архитектуру города Шуша – Ровшан Байрамов (АРХИВНЫЕ ФОТО/ВИДЕО) Интервью 18:04
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий Политика 18:00
В Баку прошла встреча с делегацией Союза инженеров и архитекторов тюркского мира (ФОТО) Социум 18:00
На территории Азербайджана дует порывистый западный ветер Общество 18:00
Правильный ответ на экономию водоснабжения – посудомоечные машины от Samsung Общество 18:00
SOFAZ обнародовал объемы поступлений с крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана Энергетика 17:56
В ООН рассказали, от чего зависит возрождение туризма в мире США 17:53
В Азербайджане определяется статус спецпредставителя Президента Политика 17:48
Евростат назвал объемы импорта нефтепродуктов из Туркменистана Бизнес 17:48
В Баку обсудили вопрос организации дистанционного обучения Общество 17:45
Предприниматели в сфере электронной коммерции получат поддержку от Международного Банка Азербайджана Экономика 17:42
В Азербайджане еще 329 человек вылечились от COVID-19, выявлено 138 новых случаев заражения Общество 17:40
AZAL закупит масла для транспортных средств и спецтехники Тендеры 17:38
Азербайджанский тренер по художественной гимнастике будет тренировать сборную Египта (ФОТО) Общество 17:36
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры с Зимних учений 2021 (ВИДЕО) Политика 17:35
Посол Азербайджана отказался от участия в заседании парламентского комитета Нидерландов Политика 17:34
В Азербайджане полиэтиленовые пакеты на объектах торговли и общепита будут платными Общество 17:34
Возрождение Карабаха усилит роль Азербайджана как регионального центра - министр экономики Финансы 17:24
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на закупку оборудования Тендеры 17:19
Задача Мониторингового центра - положить конец столкновениям в Карабахе - турецкий офицер Политика 17:12
Сальдо торгового баланса Азербайджана с Турцией за 2020 г. превысило $1 млрд Бизнес 17:08
Фонд “YAŞAT” учитывает желания военнослужащих лечиться в частных клиниках Общество 17:08
Доходы Азербайджана от экспорта фруктов и овощей в 2020 году незначительно выросли Бизнес 17:04
В Мониторинговом центре в Агдаме осуществляется круглосуточный контроль - российский полковник Политика 17:01
Торгпредство о налаживании производства в Азербайджане российских ветроэнергетических установок Бизнес 17:00
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на сервисное обслуживание Тендеры 16:57
В 2020 году отмечен рост экспорта чая и кофе из Азербайджана Бизнес 16:53
Для проведения хирургических операций у азербайджанских военнослужащих приглашены специалисты из Израиля Азербайджан 16:50
В Музее Победы посредством современных технологий будет оживлен ход Отечественной войны Азербайджана - министр культуры (ФОТО) Общество 16:43
В Южной Корее начали реализацию крупнейшего в мире проекта ветровой энергетики Другие страны 16:32
ЕАБР и Министерство торговли и интеграции Казахстана намерены реализовать цифровые интеграционные проекты Бизнес 16:26
Bank BTB завершил 2020 год с убытком Финансы 16:19
Вестибюли станций Бакметрополитена открылись для пополнения баланса BakıKART (ФОТО) Общество 16:18
В Азербайджане по итогам 2020 г. было зарегистрировано свыше 237 тысяч объектов недвижимости Бизнес 16:07
Развитие азербайджано-итальянского стратегического сотрудничества принесет пользу обеим странам – депутат Политика 16:06
Грузия и Южная Корея подписали соглашение о воздушном сообщении Грузия 16:05
Неформальная занятость в Азербайджане создает серьезные помехи для регулирования рынка труда - вице-премьер Экономика 16:01
Три человека погибли в Шотландии в результате резни и ДТП Европа 15:59
Одобрена новая Страновая программа сотрудничества ЮНФПА на 2021-2025 годы для Узбекистана Узбекистан 15:50
Госдоля Uz Mal Oil на торгах подешевела почти на 10 млрд Узбекистан 15:49
Еврокомиссия призывает к скорейшим мерам по выводу Мецаморской АЭС из эксплуатации Армения 15:41
Ни один человек, злоупотребивший своим положением, не останется безнаказанным - депутат Политика 15:37
В Бакинский порт прибыл блок-поезд из Турции Экономика 15:37
Майкл Блумберг вернулся на пост спецпосланника ООН по климату США 15:33
Life-страхование в 2020 г. заняло около половины сборов по добровольной классификации - ЦБ Азербайджана Финансы 15:25
Влияние информационных технологий на развитие предпринимательства в Азербайджане Экономика 15:23
В Азербайджане запущена электронная услуга в связи с вакцинацией от COVİD-19 Общество 15:19
Госконцерн Туркменистана ведет работу по налаживанию малоформатных производств Бизнес 15:13
SOCAR открыл новый заправочный комплекс в Киеве (ФОТО) Энергетика 15:10
Продолжается реконструкция автодороги Огуз - Шеки - агентство автомобильных дорог (ФОТО) Экономика 15:07
Армянская власть скрывает от народа гибель сотен военнослужащих – депутат Политика 14:53
Более доступное общение с обновленными тарифами «Sərbəst»! ИКТ 14:51
В Азербайджане государственные документы об образовании будут предоставляться в электронном порядке Общество 14:45
Президент Ильхам Алиев наградил Юань Сикуня орденом "Достлуг" Политика 14:40
Bank BTB увеличил совокупные активы по итогам 2020 года Финансы 14:28
Минэнерго Туркменистана перевыполнило план по производству и экспорту электроэнергии Энергетика 14:22
Его музыкальные эксперименты восхищали - памяти Гара Гараева (ФОТО) Культура 14:22
Туркменистан обнародовал производственную статистику по строительным работам за 2020 год Строительство 14:19
Азербайджан начал транспортировку нефтяного кокса в еще одну страну Транспорт 14:03
Более миллиарда долларов инвестиций привлекут на создание кластера искусственного интеллекта в Казахстане Казахстан 13:58
Генпрокуратура Азербайджана призывает население ответственно относиться к темам, связанным с Отечественной войной Общество 13:58
Обвал глобальной IT-инфраструктуры в ближайшей перспективе маловероятен - Азербайджанская IT-компания ИКТ 13:56
Tesla отзывает в Китае свыше 36 тыс. электромобилей США 13:55
Два проекта с использованием искусственного интеллекта представили в Алматы ИКТ 13:54
Межведомственную комиссию по промышленной политике хотят создать в РК Бизнес 13:51
В Карсе продолжаются турецко-азербайджанские учения "Зима-2021" (ВИДЕО) Политика 13:45
Bank BTB за 2020 год вдвое сократил обязательства перед Центробанком Азербайджана Финансы 13:36
В Азербайджане будут проводиться телеуроки для детей с нарушением слуха (ВИДЕО) Общество 13:30
Азербайджан сократил импорт пластмасс в 2020 году Бизнес 13:25
В воинской части Госпогранслужбы Азербайджана прошла церемония присяги молодых солдат (ФОТО) Политика 13:20
В Баку завтра ожидается до 9 градусов тепла Общество 13:14
Защитные решения Азербайджана от киберугроз можно считать надежными ИКТ 13:10
В двух освобожденных районах Азербайджана в эксплуатацию введены субартезианские скважины Экономика 13:01
Там хотелось летать... - Фархад Бадалбейли о визите в город Шуша Культура 12:56
На нацвалюту приходится около половины банковских вкладов в Азербайджане к началу 2021 г. Финансы 12:54
Туркменистан выдвинул инициативы по расширению партнерства с ЭСКАТО Бизнес 12:44
Видеокадры из села Солтанлы Джабраильского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:40
ПЕА выразила протест Европейской народной партии Политика 12:38
Туркменистан и ОАЭ подписали ряд меморандумов по сотрудничеству Бизнес 12:24
В России за сутки выявили 16 688 заразившихся коронавирусом Россия 12:24
Брокер Robinhood снял ограничения на торги акциями США 12:19
SOCAR Trading применяет решение J.P. Morgan для отчетности в режиме реального времени Энергетика 12:16
ВВП Индии в 2022 финансовом году вырастет на 10,5% Другие страны 12:12
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 538 Грузия 12:08
В Баку COVİD-19 выявлен у 5 учителей и 1 учащегося (ФОТО) Общество 12:05
Фонд "YAŞAT" доставил в страну еще 5 ортопедических приборов “RGO” для раненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) Общество 11:55
Северная Македония стремится получить доступ к азербайджанскому газу Энергетика 11:48
Продолжается работа по восстановлению здоровья раненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:41
АБР реализует программу по финансированию торговли и цепочки поставок в Грузии Бизнес 11:35
Все новости