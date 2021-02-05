Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение "Об индексации трудовых пенсий".

Как сообщает Trend, в целях усиления социальной защиты пенсионеров в Азербайджане в соответствии со статьями 29.1 и 29.1-1 Закона "О трудовых пенсиях" Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено осуществить индексацию установленных Государственным комитетом по статистике на первое января 2021 года страховой части всех видов трудовых пенсий, назначенных на первое января 2021 года в соответствии с годовыми темпами роста среднемесячной номинальной заработной платы, а также сумм пенсионного капитала, зарегистрированных на первое января 2021 года в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из данного Распоряжения.