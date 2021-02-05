В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Турецко-российский совместный мониторинговый центр, созданный в рамках контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, продолжает деятельность.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.
Сообщается, что совместно выполняющие эту задачу в Центре турецкие и российские военнослужащие принимают все меры по недопущению нарушений режима прекращения огня.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО)
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