В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО)

Политика 5 февраля 2021 21:06 (UTC+04:00)
В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турецко-российский совместный мониторинговый центр, созданный в рамках контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, продолжает деятельность.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Сообщается, что совместно выполняющие эту задачу в Центре турецкие и российские военнослужащие принимают все меры по недопущению нарушений режима прекращения огня.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО) - Gallery Image
В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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