ЮНЕСКО надеется в ближайшее время направить миссию на освобожденные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время обсуждаются возможности отправки миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории Азербайджана.

Об этом сообщили Trend в ЮНЕСКО.

«Мы надеемся, что миссия будет направлена в ближайшее время», - сказал представитель организации.

Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО в связи с проведением миссии для мониторинга состояния объектов культурного наследия на территориях страны, которые последние 30 лет находились под оккупацией, однако, к сожалению, эти обращения оставались безответными.

(Редактор: Наталья Кочнева)