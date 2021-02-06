ЮНЕСКО надеется в ближайшее время направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В настоящее время обсуждаются возможности отправки миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории Азербайджана.
Об этом сообщили Trend в ЮНЕСКО.
«Мы надеемся, что миссия будет направлена в ближайшее время», - сказал представитель организации.
Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО в связи с проведением миссии для мониторинга состояния объектов культурного наследия на территориях страны, которые последние 30 лет находились под оккупацией, однако, к сожалению, эти обращения оставались безответными.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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