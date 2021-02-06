Мы видим, как сильно пострадал Джебраил от войны - посол Великобритании

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Мы видим, как сильно пострадал Джебраил от войны.

Как сообщает спецкор Карабахского бюро Trend TV, об этом в субботу в ходе поездки в Джебраил в составе аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса сказал посол Великобритании Джеймс Шарп.

"Я впервые приезжаю и знакомлюсь с территориями, возвращенными Азербайджаном в результате войны", - сказал он.

Отвечая на вопрос об участии британских компаний в восстановлении освобожденных территорий, посол сказал, что возможности в этом направлении должны быть изучены.

"Считаю, что здесь есть возможности для восстановления сельского хозяйства, развития сферы возобновляемых источников энергии и солнечной энергии. Прежде всего, важно разминировать эти территории, чтобы люди могли сюда вернуться. Считаю, что это займет определенное время", - добавил Джеймс Шарп.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)