Представители дипкорпуса ознакомились с разрушенным армянами кладбищем в Джебраиле - репортаж Trend TV

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Послы, военные атташе и главы представительств международных организаций в Азербайджане вместе с помощником Президента - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым, помощником Первого вице-президента Азербайджана Эльчином Амирбековым и другими официальными лицами ознакомились с разрушенным армянами в Джебраиле кладбищем.

Как сообщает в субботу спецкор Карабахского бюро Trend TV, представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса были проинформированы об учиненных армянами зверствах.

Всемирно известный фотограф Реза Дегати рассказал дипломатам о разрушениях. Он отметил, что нигде ранее не сталкивался с таким.

"Я на протяжении 40 лет освещаю войны, но с таким я раньше нигде не сталкивался. Я даже не слышал об этом. За прошедший 27-летний период армянской оккупации здесь совершены крайне тяжелые преступления", - отметил Дегати.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)