В войсках Нахчыванского гарнизона прошли церемонии принятия военной присяги (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В войсках Нахчыванского гарнизона состоялись церемонии принятия военной присяги. На церемониях в Отдельной общевойсковой армии, отдельной пограничной дивизии "Нахчыван", отдельной оперативной бригаде "Нахчыван" Внутренних войск и в полку гражданской обороны МЧС Нахчыванской АР молодые солдаты приняли военную присягу на верность Родине.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны, на церемонии, прошедшей в Отдельной общевойсковой армии, минутой молчания была почтена светлая память шехидов Отечественной войны, прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Молодые солдаты поклялись защищать интересы, территориальную целостность и независимость Родины.

Выступившие на мероприятии поздравили молодых солдат, а те в свою очередь дали слово ответственно относиться к боевым задачам.

Во время доведения до личного состава поздравления начальника Нахчыванского гарнизона генерал-полковника Керема Мустафаева было отмечено, что победоносная азербайджанская армия, освободившая оккупированные земли от врага в результате успешного продолжения политики армейского строительства, сформированной на военно-научной основе общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, написала историю, черпая силы из единства государства, народа и армии.

Церемония принятия присяги завершилась прохождением торжественным маршем личного состава.

(Текст: Турал Гараджаев)