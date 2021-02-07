Село Ниязгулулар Джебраильского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Ниязгулулар Джебраильского района.
Trend со ссылкой на министерство представляет вашему вниманию эти кадры:
Лента новостей
В Грузии на данном этапе не зафиксирован случай повторного заражения коронавирусом - глава Наццентра
Все, что связано с Азербайджаном, разрушено и уничтожено - Хикмет Гаджиев - репортаж Trend TV из Худаферина
Жизнь Мастера. Таир Таиров – создатель декораций и костюмов для фильмов "Бабек", "Джавад хан"… (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с разрушенным армянами домом культуры в Джебраиле (ФОТО/ВИДЕО)
Увеличились объёмы производства промышленной продукции Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана
Представители дипкорпуса ознакомились с разрушенным армянами кладбищем в Джебраиле - репортаж Trend TV
Мы стали очевидцами разрушения городов и культурных памятников на некогда оккупированных территориях Азербайджана - посол Турции (ВИДЕО)
Корреспондент Trend номинирован на международную награду MARWAH STUDIOS за вклад в пропаганду кинематографа
Участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - отличная возможность для Ирана - председатель палаты