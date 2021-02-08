ВОЗ и ЮНИСЕФ поддержали Азербайджан в оптимизации работы местных цепочек поставок

БАКУ /Trend/ - Европейское региональное бюро ВОЗ и ЮНИСЕФ оказали поддержку Азербайджану, Грузии, Казахстану, Молдове и Узбекистану в оптимизации работы цепочек поставок стран для обеспечения своевременной доставки лекарств и товаров медицинского назначения, сообщает Trend со ссылкой на ВОЗ.

«Страны Европейского региона неоднократно сталкивались с проблемами цепочки поставок, такими как нехватка антигенов, дефицит и перебои в услугах по иммунизации, несмотря на заметные улучшения за последнее десятилетие. Развернувшаяся пандемия COVID-19 еще больше нарушила международные, региональные и местные цепочки поставок, подрывая национальные усилия по реагированию и создавая нагрузку на другие важные и рутинные медицинские операции", - говорится в отчете.

Для устранения этих препятствий ЮНИСЕФ и ВОЗ при поддержке Глобального фонда объединяют свои технические ресурсы и опыт для поддержки органов здравоохранения этих 5 стран. Интегрированные группы будут определять потребности в развитии систем управления цепочками поставок стран, определяя и количественно оценивая сильные стороны, пробелы и возможности своих цепочек поставок в качестве основы для организации и реализации планов улучшения.

(Редактор: Наталья Кочнева)