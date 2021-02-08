Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с госминистром Великобритании

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова 8 февраля провела встречу с находящейся в Азербайджане государственным министром Великобритании Уэнди Мортон.

Как сообщили в понедельник Trend в Милли Меджлисе, спикер поприветствовала гостью и отметила, что Великобритания была среди первых стран, признавших государственную независимость Азербайджана, и сегодня политические отношения двух стран находятся на высоком уровне.

Большой вклад в развитие двусторонних отношений внесли визиты Общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева в Великобританию. В свою очередь, высокопоставленные делегации Великобритании посещали Азербайджан, и во время их пребывания здесь был подписан ряд документов, касающихся отношений между Азербайджанской Республикой и Соединённым Королевством.

"Мы хотели бы, – отметила Сахиба Гафарова далее, – чтобы и два парламента активно наносили друг другу визиты. То, что у нас налажены политические отношения высокого уровня, оказывает соответствующее воздействие на экономические связи. Сегодня наши страны успешно сотрудничают в нефтегазовой отрасли: к примеру, широкой общественности хорошо известна деятельность компании BP".

Поблагодарив за сердечный приём, государственный министр Уэнди Мортон поделилась впечатлениями от своего первого посещения Азербайджана, и высоко отозвалась о проведённых здесь встречах и обсуждениях.

Уэнди Мортон также одобрительно высказалась о работе, проделанной в Азербайджане над предотвращением бытового насилия и урегулированием гендерных вопросов, указав и на большую роль парламента в совершенствовании соответствующих юридических рамок.

Сахиба Гафарова в ответ сообщила об особом внимании, уделяемом в нашей стране гендерным вопросам: "В Азербайджане ещё в далёком 1918-м году женщинам было даровано избирательное право – впервые на мусульманском Востоке. В советскую же пору эти вопросы регулировались тогдашней конституцией страны, которой обеспечивалось равноправие женщин и мужчин.

После того, как наша страна повторно добилась независимости в 1991-м году, был создан Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, дабы вплотную заняться, кроме всего прочего, гендерными вопросами. Сейчас азербайджанские женщины представлены в разных сферах, в том числе в государственном управлении и в парламенте. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева своей широкомасштабной деятельностью представляет азербайджанских женщин на высочайшем уровне; к тому же, она лично уделяет самое пристальное внимание этой теме".

Также спикер подчеркнула, что в Милли Меджлисе действует профильный комитет, занимающийся вопросами семьи и женщин, и что Парламентом принят ряд законов, регулирующих данную сферу. "Наши депутаты-женщины принимают активное участие в международных мероприятиях, посвящённых гендерным вопросам", – добавила Сахиба Гафарова.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и на другие интересующие стороны темы.

Во встрече принимали участие руководитель парламентской рабочей группы по межпарламентским связям с Великобританией Джаваншир Фейзиев, послы обеих стран Тагир Тагизаде и Джеймс Лайл Шарп, а также другие официальные лица.

(Текст: Турал Гараджаев, Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)