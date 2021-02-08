Азербайджан обладает богатым культурным наследием - Госминистр Великобритании

БАКУ /Trend/ - Госминистр Великобритании по европейскому соседству Венди Мортон посетила Старый город (Ичери-Шехер) в Баку в рамках своего двухдневного официального визита в Азербайджан, сообщает Trend со ссылкой на Twittter Мортон.

«Замечательный визит в Старый город красивого Баку на Каспии. Азербайджан обладает богатым культурным наследием, и я прекрасно провела время в Школе традиционных искусств принца Уэльского, которая поддерживает будущие поколения художников и сохраняет древнюю культуру Азербайджана», - написала она.

Венди Мортон прибыла в Баку с двухдневным официальным визитом 8 февраля 2020 года для участия в ежегодном саммите по стратегическому диалогу между Великобританией и Азербайджаном.

Визит направлен на укрепление отношений между Великобританией и Азербайджаном в областях "зеленой" энергетики и решения проблемы изменения климата, а также в продвижении прав женщин и борьбе с гендерным насилием.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)