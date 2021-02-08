Милли Меджлис проведет заседание по экологической ситуации освобожденных территорий
БАКУ / Trend/ - Милли Меджлис (парламент) 10 февраля проведет заседание в связи с экологической ситуацией на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.
В заседании будут рассмотрены вопросы, связанные с экологической ситуацией на освобожденных территориях и развитием этих зон.
Заседание пройдет при организации парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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