Видеокадры из села Моллалар Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана подготовило видеокадры из освобожденного села Моллалар Агдамского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.
Представляем вниманию эти видеокадры.
Лента новостей
Приоритетная задача Азербайджана при реализации "умных" проектов на освобожденных территориях - применение "зеленых" технологий
Пандемия обнажила множество проблем информационной безопасности - представитель Kaspersky в Азербайджане (Интервью)
Реализация "умных" проектов позволит Азербайджану раскрыть экономический потенциал освобожденных регионов страны
Стройсектор Азербайджана в 2021 г. может продемонстрировать положительные показатели благодаря инвестициям в Карабах - ЧБТР
Между народами Соединенного Королевства и Азербайджана существуют прочные связи - госминистр Великобритании
Узбекистан подписал шесть соглашений в рамках проекта строительства нового газохимического комплекса в Бухарской области
Сохранение низкой процентной ставки в Азербайджане положительно скажется на рынке капитала - Unicapital
Новость о назначении нового генерального директора Aztelekom не соответствует действительности - министерство
В проект "ASAN Login" планируется интеграция искусственного интеллекта для идентификации пользователей (ФОТО)