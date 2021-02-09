Президент Ильхам Алиев: ВР – наш стратегический партнер

БАКУ/Trend/ - ВР – наш стратегический партнер.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с государственным министром Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон.

«Эта компания с самого начала участвовала в качестве инвестора в основных проектах, реализуемых в Азербайджане. После продления «Контракта века» наше сотрудничество будет продолжаться на протяжении многих десятилетий. С учетом новых событий, связанных с добычей газа в Азербайджане, и инфраструктуры, завершенной в декабре минувшего года, перед нами сейчас открываются новые возможности. Надеемся на открытие новых источников на эксплуатируемых ВР месторождениях. Для этого у нас есть хорошие перспективы. Это – важная часть наших двусторонних связей, а также сотрудничества с другими странами. Мы создали уникальный формат сотрудничества между странами региона, Европейским Союзом, что получает мощную поддержку со стороны правительств Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки. Кстати, через два дня состоится седьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора. На этом заседании мы рассмотрим успехи и будем надеться на дальнейшее сотрудничество. Конечно, инвестиции, вложенные Соединённым Королевством в Азербайджан, очень помогли нам модернизировать страну. Эти инвестиции были вложены в основном в энергетический сектор, они составляют, можно сказать, 30 миллиардов долларов. Это позволило нам соответствующим образом использовать доходы от продажи нефти и газа для диверсификации экономики. Поэтому уверен, что в предстоящие годы основной сферой, привлекающей наше внимание, станет развитие неэнергетического сектора Азербайджана», - сказал глава государства.