Президент Ильхам Алиев: Одна из британских компаний привлечена к градостроительству на освобожденных от оккупации территориях

БАКУ/Trend/ - У нас большой потенциал для реконструкции на освобожденных от оккупации территориях. Мы уже приступили к контактам с британскими компаниями. Одна из них привлечена к градостроительству, развитию инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, и я надеюсь, что таких компаний станет больше, потому что там многое предстоит сделать. Все разрушено.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с государственным министром Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон.

«Есть большой потенциал в области возобновляемой энергии. Мне известно, что британские компании проявляют интерес к работе в данной сфере. Есть хороший солнечный, ветряной, водный потенциал. Таким образом, мы уже планируем наше будущее на освобожденных от оккупации территориях. Я уже объявил эти территории «зеленой зоной». Для обеспечения потребностей людей мы будем использовать энергию ветра, солнца и воды. Мы уже стали экспортёрами электроэнергии», - сказал глава государства.