Президент Ильхам Алиев: Мы создали уникальный формат сотрудничества между странами региона, Европейским Союзом

БАКУ/Trend/ - Надеемся на открытие новых источников на эксплуатируемых ВР месторождениях. Для этого у нас есть хорошие перспективы. Это – важная часть наших двусторонних связей, а также сотрудничества с другими странами. Мы создали уникальный формат сотрудничества между странами региона, Европейским Союзом, что получает мощную поддержку со стороны правительств Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с государственным министром Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон.

«Кстати, через два дня состоится седьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора. На этом заседании мы рассмотрим успехи и будем надеться на дальнейшее сотрудничество. Конечно, инвестиции, вложенные Соединённым Королевством в Азербайджан, очень помогли нам модернизировать страну. Эти инвестиции были вложены в основном в энергетический сектор, они составляют, можно сказать, 30 миллиардов долларов. Это позволило нам соответствующим образом использовать доходы от продажи нефти и газа для диверсификации экономики. Поэтому уверен, что в предстоящие годы основной сферой, привлекающей наше внимание, станет развитие неэнергетического сектора Азербайджана», - отметил Президент Ильхам Алиев.